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Стал известен приговор жителю Кугарчинского района за убийство целой семьи

Добавлено: 28.02.20
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Рубрика: Общество / Человек и закон
Теги: Кугарчинский район
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Стал известен приговор жителю Кугарчинского района за убийство целой семьи

В Зианчуринском районе следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 26-летнего жителя Кугарчинского района. 5 июля прошлого года парень жестоко расправился со своими родителями и старшим братом.

По материалам следствия, молодой человек, будучи не в себе, набросился с ножом на членов своей семьи. Безумец нанес множество ударов 30-летнему брату, 53-летней матери и 59-летнему отцу. Последний попытался сбежать от сына, но тот догнал его на территории соседнего участка и добил. Когда все было кончено, мужчина сам сообщил о преступлении в полицию.

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По данным пресс-службы следственного комитета Башкортостана, судебные психиатры выявили у молодого человека психическое расстройство. Из-за болезни он не мог отдавать отчет своим действиям и оценивать их последствия и тяжесть. Медики рекомендовали задержанному принудительное лечение в спецучреждении с интенсивным наблюдением. Молодого человека будут судить по статье об убийстве двух и более лиц, совершенном с особой жестокостью.

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Источник: www.sobkor02.ru
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