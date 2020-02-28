Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » На трикотажной фабрике в Ишимбае 176 сотрудников не получили зарплату

На трикотажной фабрике в Ишимбае 176 сотрудников не получили зарплату

Добавлено: 28.02.20
Просмотров: 21
Рубрика: Общество / Человек и закон
Теги: Ишимбайский район
Комментарии (0)
На трикотажной фабрике в Ишимбае 176 сотрудников не получили зарплату

В Ишимбае следователи возбудили уголовное дело о полной невыплате зарплаты свыше двух месяцев на местном предприятии «Ишимбайская фабрика трикотажных изделий».

По материалам дела, с сентября по декабрь прошлого года 176 сотрудников предприятия не получили в общей сложности 4,4 миллиона рублей заработка. Во время доследственной проверки руководство выплатило коллективу больше 1,4 миллиона рублей задолженности.

В Ишимбайском районе в одной из школ обрушился потолок

Читайте также:

В Ишимбайском районе в одной из школ обрушился потолок
По данным пресс-службы следкома Башкортостана, стражи порядка изъяли финансово-хозяйственную документацию для изучения и допрашивают сотрудников и руководителей фабрики. Свою оценку ситуации дадут и эксперты-экономисты, которые разберутся в обстоятельствах допущенных нарушений.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: www.sobkor02.ru
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также
В Дюртюлинском районе заведующая интернатом присваивала деньги предназначенные для детей-инвалидов
Человек и закон
В Дюртюлинском районе заведующая интернатом присваивала деньги предназначенные для детей-инвалидов
Следком возбудил уголовное дело на компанию «Уфанефтемаш» за невыплату зарплаты вахтовикам
Человек и закон
Следком возбудил уголовное дело на компанию «Уфанефтемаш» за невыплату зарплаты вахтовикам
В Туймазинском районе молодой парень через соцсети растлевал двух школьниц
Происшествия
В Туймазинском районе молодой парень через соцсети растлевал двух школьниц
В Сибае ООО «БашЭкоРесурс» задолжало 10 сотрудникам зарплату
Происшествия
В Сибае ООО «БашЭкоРесурс» задолжало 10 сотрудникам зарплату
В Ишимбайском районе арестовали директора асфальтного завода
Происшествия
В Ишимбайском районе арестовали директора асфальтного завода
В Ишимбайском районе местное промышленное предприятие умышленно довели до банкротства
Происшествия
В Ишимбайском районе местное промышленное предприятие умышленно довели до банкротства
В Учалинском районе компания не выплачивала сотруднику зарплату
Происшествия
В Учалинском районе компания не выплачивала сотруднику зарплату
В Бирске работникам одного из предприятий задержали зарплату
Общество / Человек и закон
В Бирске работникам одного из предприятий задержали зарплату
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: