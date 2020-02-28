На трикотажной фабрике в Ишимбае 176 сотрудников не получили зарплату

В Ишимбае следователи возбудили уголовное дело о полной невыплате зарплаты свыше двух месяцев на местном предприятии «Ишимбайская фабрика трикотажных изделий».







По материалам дела, с сентября по декабрь прошлого года 176 сотрудников предприятия не получили в общей сложности 4,4 миллиона рублей заработка. Во время доследственной проверки руководство выплатило коллективу больше 1,4 миллиона рублей задолженности.



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По данным пресс-службы следкома Башкортостана, стражи порядка изъяли финансово-хозяйственную документацию для изучения и допрашивают сотрудников и руководителей фабрики. Свою оценку ситуации дадут и эксперты-экономисты, которые разберутся в обстоятельствах допущенных нарушений.