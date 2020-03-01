Путин подписал закон о выплате маткапитала за первенца

Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении программы маткапитала, который ранее анонсировал в послании к Федеральному Собранию. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.







Согласно подписанному президентом закону, при рождении или усыновлении первого ребенка, начиная с января 2020 года, семьи смогут рассчитывать на выплату маткапитала в размере 466 тысяч 617 рублей. «Также подписанный закон позволяет более гибко использовать маткапитал, полученный за рождение второго ребенка», — отмечает «Царьград». Так, при появлении в семьи второго и последующих детей сумма выплат увеличится до 616 тысяч 617 рублей.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Также глава государства подписал закон о обеспечении бесплатным питанием учеников младших классов, который вступает в силу через 60 дней после опубликования. Действие программы материнского капитала продлится до конца 2026 года, также предусматривается ежегодная индексация выплат.Новые меры поддержки многодетных семей Путин анонсировал в ходе послания к Федеральному Собранию 15 января 2020 года.