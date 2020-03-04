В Чекмагушевском районе оштрафовали активиста, чью машину подожгли неизвестные

Общественного активиста Руслана Нуртдинова накануне оштрафовали на 10 тысяч рублей за сход граждан, который он провел перед администрацией Чекмагушевского района.







Вчера утром мужчина объявил на своей странице в соцсети о «стоянии солидарных с ними людей». По его словам, сход был объявлен, чтобы показать бесстрашие людей. В ночь перед этой акцией у общественника сожгли машину.

«Окна их спален расположены всего лишь в пяти метрах от места, где стоит машина. Крикнул своей жене и жене брата, чтоб детей убрали в другой конец дома, думал, если машина взорвётся, то окна разнесёт, и стёкла полетят в детей. Для их безопасности я сделал всё, чтобы покушение на мою семью получило широкую огласку, и в знак протеста вышел на площадь перед администрацией, показать, что меня не удастся запугать», — Руслан Нуртдинов.

Сам Руслан Нуртдинов признался, что опасается и за свою жизнь, и за близких ему людей. Горящий автомобиль находился прямо около окон спальни детей, поэтому активист признал случившееся как прямую угрозу.На само место схода вскоре приехала полиция, которая и сообщила, что проводимая общественником акция несанкционирована, поэтому мужчине придется ждать решения мирового суда. Вечером активист написал, что штраф оказался ниже ожидаемого: 10 тысяч рублей.