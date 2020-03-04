Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Чекмагушевском районе оштрафовали активиста, чью машину подожгли неизвестные

В Чекмагушевском районе оштрафовали активиста, чью машину подожгли неизвестные

Добавлено: 04.03.20
Просмотров: 8
Рубрика: Общество / Человек и закон
Теги: Чекмагушевский район
Комментарии (0)
В Чекмагушевском районе оштрафовали активиста, чью машину подожгли неизвестные

Общественного активиста Руслана Нуртдинова накануне оштрафовали на 10 тысяч рублей за сход граждан, который он провел перед администрацией Чекмагушевского района.

Вчера утром мужчина объявил на своей странице в соцсети о «стоянии солидарных с ними людей». По его словам, сход был объявлен, чтобы показать бесстрашие людей. В ночь перед этой акцией у общественника сожгли машину.

В Чекмагушевском районе подожгли автомобиль общественника Руслана Нуртдинова

Читайте также:

В Чекмагушевском районе подожгли автомобиль общественника Руслана Нуртдинова
Сам Руслан Нуртдинов признался, что опасается и за свою жизнь, и за близких ему людей. Горящий автомобиль находился прямо около окон спальни детей, поэтому активист признал случившееся как прямую угрозу.
«Окна их спален расположены всего лишь в пяти метрах от места, где стоит машина. Крикнул своей жене и жене брата, чтоб детей убрали в другой конец дома, думал, если машина взорвётся, то окна разнесёт, и стёкла полетят в детей. Для их безопасности я сделал всё, чтобы покушение на мою семью получило широкую огласку, и в знак протеста вышел на площадь перед администрацией, показать, что меня не удастся запугать», — Руслан Нуртдинов.
На само место схода вскоре приехала полиция, которая и сообщила, что проводимая общественником акция несанкционирована, поэтому мужчине придется ждать решения мирового суда. Вечером активист написал, что штраф оказался ниже ожидаемого: 10 тысяч рублей.

Источник: news102.ru
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также
В Чекмагушевском районе подожгли автомобиль общественника Руслана Нуртдинова
Происшествия
В Чекмагушевском районе подожгли автомобиль общественника Руслана Нуртдинова
Жителя Уфы избили, украли и возили в багажнике машины из-за долгов брата
Происшествия
Жителя Уфы избили, украли и возили в багажнике машины из-за долгов брата
«Детей и мужа еще не нашли»: последние новости о пропавшем с сыновьями Артеме Мазове
Происшествия
«Детей и мужа еще не нашли»: последние новости о пропавшем с сыновьями Артеме Мазове
В Нефтекамске погиб мужчина выпав из окна на припаркованную машину
Общество
В Нефтекамске погиб мужчина выпав из окна на припаркованную машину
В Абзелиловском районе студент колледжа угнал машину
Происшествия
В Абзелиловском районе студент колледжа угнал машину
В Хайбуллинском районе муж до смерти избил жену гусиной тушкой
Происшествия
В Хайбуллинском районе муж до смерти избил жену гусиной тушкой
В Чекмагушевском районе пьяный мужчина угнал автомобиль таксиста
Происшествия
В Чекмагушевском районе пьяный мужчина угнал автомобиль таксиста
В Гафурийском районе автомобиль вылетел в кювет: погиб водитель
Происшествия
В Гафурийском районе автомобиль вылетел в кювет: погиб водитель
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: