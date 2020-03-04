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Верховный суд рассказал, как получить пенсионные накопления умершего родственника

Добавлено: 04.03.20
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Рубрика: Общество / Человек и закон
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Верховный суд рассказал, как получить пенсионные накопления умершего родственника

Верховный суд объяснил, как можно получить пенсионные накопления умершего родственника, если он скончался до выхода на пенсию. Для этого нужно уточнить сведения о накоплениях погибшего, если не были получены уведомления от Пенсионного фонда.

«Человек скончался до выхода на пенсию, то ближайшие родственники (дети, супруг, родители, сестры, братья, дедушки, бабушки, внуки) вправе получить его пенсионные накопления», — сообщает RT со ссылкой на законодательство. Отмечается, что пенсионные накопления умершего могут получить и другие граждане, если завещатель указал об этом в заявлении.

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«Российская газета» рассказала историю жительницы Кемеровской области, которая через суд смогла добиться выплаты ей пенсии погибшего мужа. Женщина оформила пенсию по потере кормильца, а о возможности получать пенсию супруга узнала только через восемь лет. Согласно закону, она могла заявить об этих своих правах только в течение полугода после смерти родственника.

Однако жительница Кемеровской области смогла доказать, что она не знала о существовании этих средств и не обладала нужными юридическими знаниями. Верховный суд обратил внимание на то, что Пенсионный фонд должен уведомлять правопреемников погибшего, не дожившего до пенсии, если у него есть их данные. Также суд подчеркнул, что ПФР оформлял вдове пенсию по потере кормильца и мог ее проинформировать. Помимо этого ведомство заявило, что супруга является правопреемником по закону.

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Источник: ura.news
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