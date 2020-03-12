В Октябрьском уничтожат более 90 единиц игрового оборудования

Одноруких бандитов уничтожат в Октябрьском после вмешательства местной прокуратуры.



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Установлено, что в течение двух лет – с 2018- по 2019 годы — полицейские изъяли более 90 единиц игрового оборудования, использовавшегося для проведения азартных игр в игровых клубах, расположенные в жилых домах и коммерческих помещениях города. На игровое оборудование нет бухгалтерских и правоустанавливающих документов. Их владельцы также не установлены. В этом случае оборудование передается в собственность государства для последующего уничтожения. Суд согласился с доводами прокурора и удовлетворил их в полном объеме, сообщается на сайте Прокуратуры РБ.