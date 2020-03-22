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В Белокатайском районе мужчина жестоко убивший сожительницу из-за ревности получил 7 лет колонии

Добавлено: 22.03.20
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Рубрика: Общество / Человек и закон
Теги: Белокатайский район
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В Белокатайском районе мужчина жестоко убивший сожительницу из-за ревности получил 7 лет колонии

Страшное убийство 23-летней Инги Н. повергло в шок ее односельчан. Все произошло еще прошлым летом в селе Ургала Белокатайского района. Девушка погибла от рук своего сожителя, который забил ее до смерти из-за ревности. 



Отношения 34-летнего Расуля и Инги не были примером для подражания. Односельчане говорили, что пара часто ссорилась и злоупотребляла алкоголем. К тому же, у Расуля была за спиной тяжкая статья: он отсидел за изнасилование несовершеннолетней. Но Ингу не смущало ни бэкграунд возлюбленного, ни его вспыльчивый характер. 

В Белокатайском районе мужчина до смерти забил свою сожительницу

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В Белокатайском районе мужчина до смерти забил свою сожительницу
Убийство девушки произошло поздним августовским вечером. По сообщению издания «КП-Уфа», Инга в тот день пришла домой в чужих мужских вещах. Расуль тут же спросил ее,  откуда она их взяла и почему она явилась к нему в таком виде. Не дождавшись вразумительного ответа, мужчина накинулся кулаками на Ингу. 
«34-летний мужчина распивал алкоголь в компании своей 23-летней супруги и еще нескольких приятелей. В один момент пара решила вернуться домой. Однако женщине этого показалось мало, и она отправилась продолжать веселье со своими друзьями. Вернулась домой она в странном виде – в чужой одежде и мужских тапочках. Муж начал спрашивать у супруги, где она находилась, однако та ответить не смогла, так как была сильно пьяна. Он сильно взбесился из-за этого», - пишет издание.
После жесткого избиения Расуль вымыл стены и полы от крови и отправился спать. А утром, когда пришла его теща, он встретил ее на крыльце. 

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Мужчина свою вину признал и суд его отправил на 7 лет в колонию строго режима. У пары остались трое детей.

Источник: bash.news
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