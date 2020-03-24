В Кумертау начальник ОБЭП сам оказался коррупционером

Следственный комитет подозревает начальника отделения экономической безопасности и противодействия коррупции МВД города Кумертау в получении взятки. В отношении полицейского возбуждено уголовное дело.







По версии СК, с 2017 по 2019 годы подозреваемый получал деньги от горожанки, занимавшейся незаконной продажей спиртного. В обмен правоохранитель «крышевал» бизнес: предупреждал предпринимательницу о готовящихся проверках и оперативных мероприятиях со стороны полиции. Борец с коррупцией за свои услуги получил 320 тысяч рублей. Факт взятничества был выявлен в ходе работы региональных ФСБ и МВД.