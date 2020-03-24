Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Кумертау начальник ОБЭП сам оказался коррупционером

В Кумертау начальник ОБЭП сам оказался коррупционером

Добавлено: 24.03.20
Просмотров: 3
Рубрика: Общество / Человек и закон
Теги: Кумертау
Комментарии (0)
В Кумертау начальник ОБЭП сам оказался коррупционером

Следственный комитет подозревает начальника отделения экономической безопасности и противодействия коррупции МВД города Кумертау в получении взятки. В отношении полицейского возбуждено уголовное дело.



По версии СК, с 2017 по 2019 годы подозреваемый получал деньги от горожанки, занимавшейся незаконной продажей спиртного. В обмен правоохранитель «крышевал» бизнес: предупреждал предпринимательницу о готовящихся проверках и оперативных мероприятиях со стороны полиции. Борец с коррупцией за свои услуги получил 320 тысяч рублей. Факт взятничества был выявлен в ходе работы региональных ФСБ и МВД.

Жителей Кумертау возмутило назначение 23-летней девушки на высокую должность в администрации города

Читайте также:

Жителей Кумертау возмутило назначение 23-летней девушки на высокую должность в администрации города
Подозреваемый признал вину в совершенном преступлении. Его отпустили под домашний арест.

Напомним, что в Иглинском районе 41-летнего начальника ГИБДД подозревают в получении взятки в значительном размере.

Источник: www.ufa.kp.ru
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также

В Иглинском районе начальник ГИБДД попался на крупной взятке
Происшествия
В Иглинском районе начальник ГИБДД попался на крупной взятке
В Благоварском районе начальник ГИБДД попросил взятку в виде офисного кресла
Происшествия
В Благоварском районе начальник ГИБДД попросил взятку в виде офисного кресла
В Балтачевском районе пенсионер присвоил пиломатериалы выделенные на ремонт двух мостов
Человек и закон
В Балтачевском районе пенсионер присвоил пиломатериалы выделенные на ремонт двух мостов
В Калтасинском районе за служебный подлог перед судом предстанет местный ветеринар
Человек и закон
В Калтасинском районе за служебный подлог перед судом предстанет местный ветеринар
В Ишимбайском районе задержали начальника отдела МВД: он и три его заместителя подозреваются во взяточничестве
Происшествия
В Ишимбайском районе задержали начальника отдела МВД: он и три его заместителя подозреваются во взяточничестве
Преподавателя уфимского педколледжа признали виновной в получении взятки
Общество / Происшествия
Преподавателя уфимского педколледжа признали виновной в получении взятки
Начальник ГИБДД Хайбуллинского района оформил знакомой права без сдачи экзаменов
Общество
Начальник ГИБДД Хайбуллинского района оформил знакомой права без сдачи экзаменов
В Туймазах покупатель расплатился за продукты поддельной купюрой
Происшествия
В Туймазах покупатель расплатился за продукты поддельной купюрой
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: