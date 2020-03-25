Вице-президент Адвокатской палаты Башкирии Булат Юмадилов отстранен от должности

Советский районный суд Уфы вчера отстранил на время следствия от должности вице-президента Адвокатской палаты Башкирии Булата Юмадилова, бывшего президента этой организации, сообщает башкирское управление Следственного комитета РФ.







Господину Юмадилову предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК РФ), выразившимся в организации невыгодной для палаты сделки по аренде офисных площадей у его тещи. Ущерб, нанесенный членам организации этой сделкой, следствие оценивает в 5 млн руб.

Ходатайство об отстранении от должности в суд направил следователь второго отдела по расследованию особо важных дел. Он указал, что обвиняемый, находясь на высокопоставленной должности, может оказать давление на свидетелей, скрыть документацию, тем более, что он уже был замечен в том, что пытался настроить членов Адвокатской палаты против действий следствия: готовилось обращение с жалобой на возбуждение уголовного дела, сообщил источник, близкий к следствию.В начале марта, после возбуждения дела, Булат Юмадилов оставил пост президента палаты, который занимал с 2009 года, но получил должность вице-президента.