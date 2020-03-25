Как перевести сотрудников на удаленную работу в период угрозы распространения коронавируса

В Гострудинспекции Башкирии разъяснили актуальные моменты трудовых отношений в период угрозы распространения коронавируса.







Чтобы перевести сотрудников на временную удалённую работу работодатель должен издать соответствующий приказ, с которым он должен их ознакомить. Удалённая работа может вводиться только при реальной возможности обеспечить выполнение обязанностей дистанционно. Размер зарплаты во время работы по удаленной работе не должен меняться.

Если на предприятии или в учреждении официально вводится карантин, работодатель должен объявить простой и платить работникам не менее 2/3 тарифной ставки или должностного оклада, рассчитанных пропорционально времени простоя.Специалисты отмечают, что далеко не везде возможен как перевод сотрудников на удалённую работу, так и введение карантина. Поэтому сотрудник, опасающийся за своё здоровье, может уйти на самоизоляцию, оформив отпуск без сохранения зарплаты (административный отпуск). Его продолжительность определяется по соглашению между работником и работодателем. Без оформления отпуска за свой счёт за отсутствие на работе можно получить дисциплинарную ответственность.Заставлять работников уйти в административный отпуск работодатель не вправе. Если сотрудники не хотят уходить в такой отпуск, а производство из-за коронавируса останавливается, компания должная объявить простой. Схема оплаты по нему описывалась выше.Получить дополнительные разъяснения по вопросам трудового законодательства в связи с возникшей ситуацией по коронавирусу можно, позвонив на «горячую линию» Роструда: 8-800-707-88-41 (звонок бесплатный), либо в Гострудинспекцию: 8 (347) 277-87-02.