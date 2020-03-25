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Как перевести сотрудников на удаленную работу в период угрозы распространения коронавируса

Добавлено: 25.03.20
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Рубрика: Общество / Человек и закон
Теги: коронавирус в башкирии
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Как перевести сотрудников на удаленную работу в период угрозы распространения коронавируса

В Гострудинспекции Башкирии разъяснили актуальные моменты трудовых отношений в период угрозы распространения коронавируса.



Чтобы перевести сотрудников на временную удалённую работу работодатель должен издать соответствующий приказ, с которым он должен их ознакомить. Удалённая работа может вводиться только при реальной возможности обеспечить выполнение обязанностей дистанционно. Размер зарплаты во время работы по удаленной работе не должен меняться.

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Если на предприятии или в учреждении официально вводится карантин, работодатель должен объявить простой и платить работникам не менее 2/3 тарифной ставки или должностного оклада, рассчитанных пропорционально времени простоя.

Специалисты отмечают, что далеко не везде возможен как перевод сотрудников на удалённую работу, так и введение карантина. Поэтому сотрудник, опасающийся за своё здоровье, может уйти на самоизоляцию, оформив отпуск без сохранения зарплаты (административный отпуск). Его продолжительность определяется по соглашению между работником и работодателем. Без оформления отпуска за свой счёт за отсутствие на работе можно получить дисциплинарную ответственность.

Заставлять работников уйти в административный отпуск работодатель не вправе. Если сотрудники не хотят уходить в такой отпуск, а производство из-за коронавируса останавливается, компания должная объявить простой. Схема оплаты по нему описывалась выше.

Получить дополнительные разъяснения по вопросам трудового законодательства в связи с возникшей ситуацией по коронавирусу можно, позвонив на «горячую линию» Роструда: 8-800-707-88-41 (звонок бесплатный), либо в Гострудинспекцию: 8 (347) 277-87-02.

Источник: ufa.aif.ru
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