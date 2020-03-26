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Уфимцу Владимиру Санкину убившему педофила продлили домашний арест

Добавлено: 26.03.20
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Рубрика: Общество / Человек и закон
Теги: Уфа
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Уфимцу Владимиру Санкину убившему педофила продлили домашний арест

Калининский районный суд Уфы продлил домашний арест до 26 июня Владимиру Санкину, которого обвиняют в убийстве предполагаемого педофила (ст.111 УК РФ). Как отмечается в релизе,  обвинение, предположения следователя о возможном давлении и отсутствие доказательств — недостаточные причины для заключения под стражу подозреваемого.



«Судом установлено, что одно лишь обвинение в совершении особо тяжкого преступления, а также предположения следователя о возможном оказании давления в дельнейшем на свидетелей, в отсутствие объективных доказательств, в соответствии с уголовно-процессуальным законом не может являться безусловным основанием для заключения его под стражу», — говорится в документе.

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Напомним, ранее сообщалось, что уфимец Владимир Санкин до смерти избил предполагаемого педофила. Суд избрал Владимиру меру пресечения в виде домашнего ареста, также были опубликованы кадры последних минут жизни убитого им человека. Осведомленный источник также сообщил, что Владимир ранее неоднократно преступал закон.

Ранее стало известно, что адвокат  Шота Горгадзе Санкина  обратился к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой  взять дело  под личный контроль и передать расследование из Уфы в главное управление.


Источник: gorobzor.ru
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