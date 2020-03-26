Уфимцу Владимиру Санкину убившему педофила продлили домашний арест

Калининский районный суд Уфы продлил домашний арест до 26 июня Владимиру Санкину, которого обвиняют в убийстве предполагаемого педофила (ст.111 УК РФ). Как отмечается в релизе, обвинение, предположения следователя о возможном давлении и отсутствие доказательств — недостаточные причины для заключения под стражу подозреваемого.







«Судом установлено, что одно лишь обвинение в совершении особо тяжкого преступления, а также предположения следователя о возможном оказании давления в дельнейшем на свидетелей, в отсутствие объективных доказательств, в соответствии с уголовно-процессуальным законом не может являться безусловным основанием для заключения его под стражу», — говорится в документе.

Напомним, ранее сообщалось, что уфимец Владимир Санкин до смерти избил предполагаемого педофила . Суд избрал Владимиру меру пресечения в виде, также были опубликованы кадры последних минут жизни убитого им человека. Осведомленный источник также сообщил, что Владимир ранее неоднократно преступал закон.Ранее стало известно, что адвокат Шота Горгадзе Санкина обратился к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой взять дело под личный контроль и передать расследование из Уфы в главное управление.



