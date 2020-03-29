Клубу в Уфе устроившему "антикарантинную" вечернику предстоит разбирательство с Роспотребнадзором

В МВД прокомментировали «антикарантинную» вечеринку в Уфе. Вчера вечером, 28 марта, в полицию от волонтеров поступила информация о собрании большого количества людей в одном из ночных клубов.
- Сотрудники по делам несовершеннолетних и участковые уполномоченные полиции прибыв в здание, расположенное на Верхнеторговой площади, обнаружили, что по указанному адресу проходит концерт, где принимало участие более 50 человек.
В отдел полиции №9 города Уфы были доставлены 11 несовершеннолетних граждан. В отношении их родителей полицейскими составлены протоколы по статье 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»), — прокомментировали в ведомстве.
Так же в полиции добавили, что материал о нарушении Указа Главы Башкирии о введении режима «Повышенная готовность» в связи с угрозой распространения короновирусной инфекции будет передан в Роспотребнадзор РБ.