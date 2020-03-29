Клубу в Уфе устроившему "антикарантинную" вечернику предстоит разбирательство с Роспотребнадзором

В МВД прокомментировали «антикарантинную» вечеринку в Уфе. Вчера вечером, 28 марта, в полицию от волонтеров поступила информация о собрании большого количества людей в одном из ночных клубов.







- Сотрудники по делам несовершеннолетних и участковые уполномоченные полиции прибыв в здание, расположенное на Верхнеторговой площади, обнаружили, что по указанному адресу проходит концерт, где принимало участие более 50 человек.