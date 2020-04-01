Жительницу Салавата оштрафовали за фейковую информацию о коронавирусе

В городе Салавате местная жительница стала фигуранткой административного дела о злоупотреблении свободой массовой информации. В одной из групп популярной социальной сети был размещен пост, связанный с коронавирусной инфекцией.
Под публикацией одним из пользователей был размещен комментарий с недостоверными сведениями о распространении вируса на территории города.
Сотрудники Отдела МВД России по городу Салавату в ходе мониторинга сети Интернет выявили факт фальсификации информации. Установлено, что комментарий разместила 37-летняя горожанка. При этом женщина осознавала, что эта информация не соответствует действительности.
Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, материалы по данному административному производству переданы в суд, который взыскал с гражданки штраф в размере 15 тысяч рублей. Сама жительница Салавата сожалеет, о своем поступке и приносит извинения.