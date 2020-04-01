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Жительницу Салавата оштрафовали за фейковую информацию о коронавирусе

Добавлено: 01.04.20
Просмотров: 35
Рубрика: Общество / Человек и закон
Теги: коронавирус в башкирии
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Жительницу Салавата оштрафовали за фейковую информацию о коронавирусе

В городе Салавате местная жительница стала фигуранткой административного дела о злоупотреблении свободой массовой информации. В одной из групп популярной социальной сети был размещен пост, связанный с коронавирусной инфекцией.



Под публикацией одним из пользователей был размещен комментарий с недостоверными сведениями о распространении вируса на территории города.

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Сотрудники Отдела МВД России по городу Салавату в ходе мониторинга сети Интернет выявили факт фальсификации информации. Установлено, что комментарий разместила 37-летняя горожанка. При этом женщина осознавала, что эта информация не соответствует действительности.

Как сообщили  в пресс-службе МВД по РБ, материалы по данному административному производству переданы в суд, который взыскал с гражданки штраф в размере 15 тысяч рублей. Сама жительница Салавата сожалеет, о своем поступке и приносит извинения.

Напомним, 1 апреля, мэр Сибая Рустем Абзалов сообщил в соцсетях тревожную новость. В соседнем с городом Кизильском районе зафиксирован случай заражения коронавирусом

Источник: sterlegrad.ru
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