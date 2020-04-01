Жительницу Салавата оштрафовали за фейковую информацию о коронавирусе

В городе Салавате местная жительница стала фигуранткой административного дела о злоупотреблении свободой массовой информации. В одной из групп популярной социальной сети был размещен пост, связанный с коронавирусной инфекцией.





Под публикацией одним из пользователей был размещен комментарий с недостоверными сведениями о распространении вируса на территории города.



