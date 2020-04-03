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В Башкирии за соблюдением режима самоизоляции будут следить полиция и Росгвардия

Добавлено: 03.04.20
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Рубрика: Общество / Человек и закон
Теги: коронавирус в башкирии
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В Башкирии за соблюдением режима самоизоляции будут следить полиция и Росгвардия

В Башкирии на патрулирование улиц для контроля за соблюдением режима самоизоляции граждан выведут сотрудников аппаратов МВД республики и Росгвардии, сообщил сегодня заместитель начальника полиции по охране общественного порядка республики Артур Сайфуллин.



По его словам, численность нарядов на улицах увеличилась со 2 апреля: из центрального аппарата МВД на эти цели мобилизовано более 100 человек, из аппарата управления Росгвардии — 30. К рейдам привлечены также более 1,7 тыс. общественников — дружинников и объединений «правоохранительной направленности», отметил представитель полиции.

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В Башкирии 31 марта указом главы региона введен режим всеобщей «самоизоляции»: гражданам запрещено покидать дома. Исключение сделано для выгула собак, выноса мусора, выхода в магазин и аптеку в радиусе 100-150 м.

Напомним, в селе Нижегородка Уфимского района республики с 30 марта заработал первый обсерватор для изоляции по коронавирусу, сообщил сегодня, 3 апреля, на оперативном совещании в правительстве председатель Госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров.

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Источник: www.kommersant.ru
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