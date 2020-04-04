В Башкирии не будут штрафовать за нарушение режима самоизоляции

На жителей Башкирии перестанут составлять административные протоколы за нарушение режима самоизоляции







— Речь сейчас идет о статье 6.3 КоАП РФ (2–3 части) — «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». По этой статье перестанут штрафовать до тех пор, пока не получат соответствующего разъяснения, что делать дальше. При этом сами нарушения будут фиксироваться, а документы с объяснениями граждан, рапортами сотрудников полиции и иными доказательствами передадут в подразделения исполнения административного законодательства. С гражданами продолжится разъяснительная беседа о соблюдении режима самоизоляции, — отметил собеседник издания.

— В этом случае прямо нарушат предписания органов, которые осуществляют санитарно-эпидемиологический контроль.



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