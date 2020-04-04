Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Башкирии не будут штрафовать за нарушение режима самоизоляции

В Башкирии не будут штрафовать за нарушение режима самоизоляции

Рубрика: Общество / Человек и закон
Теги: коронавирус в башкирии
В Башкирии не будут штрафовать за нарушение режима самоизоляции

На жителей Башкирии перестанут составлять административные протоколы за нарушение режима самоизоляции



— Речь сейчас идет о статье 6.3 КоАП РФ (2–3 части) — «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». По этой статье перестанут штрафовать до тех пор, пока не получат соответствующего разъяснения, что делать дальше. При этом сами нарушения будут фиксироваться, а документы с объяснениями граждан, рапортами сотрудников полиции и иными доказательствами передадут в подразделения исполнения административного законодательства. С гражданами продолжится разъяснительная беседа о соблюдении режима самоизоляции, — отметил собеседник издания.

В России ОСАГО разрешили оформлять без диагностической карты

Читайте также:

В России ОСАГО разрешили оформлять без диагностической карты
Однако если граждане, которые прибыли из-за границы, отказываются в течение 14 дней сидеть на карантине, к ним и дальше будут применять санкции, уверен источник:
— В этом случае прямо нарушат предписания органов, которые осуществляют санитарно-эпидемиологический контроль.
В МВД Башкирии воздержались от комментариев.

Ранее, мэр Уфы предложил ввести обязательную дезинфекцию транспорта, въезжающего в город из других регионов 

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: ufa1.ru
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также

В Уфе мужчину оштрафовали на 15 тысяч за нарушение режима самоизоляции
Человек и закон
В Уфе мужчину оштрафовали на 15 тысяч за нарушение режима самоизоляции
В Башкирии на нарушивших режим самоизоляции будут составлять протоколы
Общество
В Башкирии на нарушивших режим самоизоляции будут составлять протоколы
Жителям Башкирии рассказали о правилах полной самоизоляции
Здравоохранение
Жителям Башкирии рассказали о правилах полной самоизоляции
В Башкирии за соблюдением карантинного режима будут следить патрульные
Общество
В Башкирии за соблюдением карантинного режима будут следить патрульные
В Башкирии 37 человек ждет наказание за нарушение карантинного режима
Здравоохранение
В Башкирии 37 человек ждет наказание за нарушение карантинного режима
В Уфе работает группа, выполняющая поквартирный обход горожан вернувшихся из-за границы
Здравоохранение
В Уфе работает группа, выполняющая поквартирный обход горожан вернувшихся из-за границы
Дюртюлинская прокуратура обнаружила нарушение трудового законодательства в ООО «Танып»
Человек и закон
Дюртюлинская прокуратура обнаружила нарушение трудового законодательства в ООО «Танып»
На трассе в Благовещенском районе продавали рыбу, зараженную кишечной палочкой
Общество
На трассе в Благовещенском районе продавали рыбу, зараженную кишечной палочкой
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: