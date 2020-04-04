В Башкирии 15 ведомств наделили правом штрафовать компании и предприятия за допущение ЧС

Глава Башкирии Радий Хабиров наделил чиновников 15-ти ведомств полномочиями составлять протоколы об административных правонарушениях по ст. 20.6 КОАП РФ «Невыполнение требований норм и правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций». Документ опубликован на портале правовой информации РБ.







Эта статья КоАП предусматривает санкции для должностных лиц и руководителей компаний и предприятий, муниципальных властей и государственных структур и не касается граждан, сообщает «Башинформ». Она предусматривает штрафы для должностных лиц в размере 10-20 тысяч рублей, для юридических лиц – от 100 до 200 тысяч.

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