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В Башкирии 15 ведомств наделили правом штрафовать компании и предприятия за допущение ЧС

Рубрика: Общество / Человек и закон
В Башкирии 15 ведомств наделили правом штрафовать компании и предприятия за допущение ЧС

Глава Башкирии Радий Хабиров наделил чиновников 15-ти ведомств полномочиями составлять протоколы об административных правонарушениях по ст. 20.6 КОАП РФ «Невыполнение требований норм и правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций». Документ опубликован на портале правовой информации РБ.



Эта статья КоАП предусматривает санкции для должностных лиц и руководителей компаний и предприятий, муниципальных властей и государственных структур и не касается граждан, сообщает «Башинформ». Она предусматривает штрафы для должностных лиц в размере 10-20 тысяч рублей, для юридических лиц – от 100 до 200 тысяч.

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Теперь в республике составлять протоколы уполномочены министры и председатели комитетов, руководители отделов, советники, специалисты (в пределах своих компетенций) следующих структур: Минздрав, Минземимущества, Минлесхоз, Минсельхоз, Минэкологии, Минспорта, Минтруда, Госкомюстиции, Госжилнадзор, Госстрой, Госкомторговли, Гостранс, ГКЧС, Гостехнадзор, Управление ветеринарии.

Напомним, жители Уфы активно подписывают петицию с просьбой властей ввести режим ЧС. Она набирает обороты на территории всей страны.

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Источник: gtrk.tv
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