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В Башкирии придумали, как будут наказывать за нарушение режима самоизоляции

Рубрика: Общество / Человек и закон
Теги: коронавирус в башкирии
В Башкирии придумали, как будут наказывать за нарушение режима самоизоляции

В Башкирии разобрались, как можно наказывать жителей региона за нарушение режима самоизоляции. Глава республики Радий Хабиров издал указ о необходимости штрафовать нарушителей по статье 20.6.1 КоАП РФ, недавно внесенной в административное законодательство депутатами Госдумы.



Теперь тем, кто будет бесцельно разгуливать по улицам, придется отвечать перед законом за «невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

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Ранее правоохранители, в момент введения режима повышенной готовности, не разобрались с карательными мерами и заполняли на нарушителей протоколы по другой статье административного кодекса - 6.3 за «нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Мировые суды, получая эти протоколы, весьма споро накладывали на граждан денежные взыскания. Так, Ленинский суд Уфы оштрафовал жителя Затона за ночную прогулку на 15 тысяч рублей.

Дело в том, что наказание по ст. 6.3 КоАП влечет на граждан большие по размеру штрафы, чем, если бы на них наложили взыскание по ст. 20.6.1.

Так, по вновь введенной статье гражданина могут оштрафовать за запрещенные прогулки на сумму от 1 до 30 тысяч рублей, а за нарушение эпидемиологических норм минимальный порог наказания для обычных людей - от 15 тысяч рублей до 40 тысяч рублей. В прокуратуре Башкирии обещали проверить, законны ли были штрафы, вынесенные уфимцам до появления указа главы РБ.

В подписанном в минувшую пятницу документе Радий Хабиров наделил полномочиями составлять административные протоколы за нарушение режима самоизоляции представителей семи башкирских министерств, шести региональных госкомитетов, республиканского управления ветеринарии, а также управление по надзору за техническим состоянием самоходных машин. Причем право выписывать штрафы и передавать протоколы в мировые суды, получили руководители, помощники, советники и специалисты всех этих организаций.

Кроме того, это право имеют сотрудники МВД и Роспотребнадзора. Так что сегодня улицы патрулируют весьма обширные отряды из региональных чиновников и правоохранителей.

По вновь введенной статье КоАП РФ 20.6.1 наказание предусмотрено не только для обычных людей, нарушивших режим самоизоляции, но и должностных лиц. Руководители предприятий могут заплатить от 10 тысяч до 50 тысяч рублей, частные предприниматели - от 30 до 50 тысяч рублей, компании - от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.


В случае, если вас поймали повторно за нарушение режима самоизоляции, штрафы увеличиваются в разы. Гражданин заплатит уже от 15 до 50 тысяч рублей, руководители не только будут вынуждены достать из кармана от 300 до 500 тысяч рублей, но и могут поплатиться должностью - их дисквалифируют сроком на год. Частные предприниматели, если откроют свои лавочки повторно, заплатят от 500 тысяч до 1 млн рублей. Столько выложат компании, при этом их могут закрыть на три месяца.

Такие же весомые штрафы действуют в случае, если нарушение режима самоизоляции вылилось в причинении вреда здоровью.


Напомним, ранее сообщалось, что на жителей Башкирии перестанут составлять административные протоколы за нарушение режима самоизоляции

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Источник: www.sobkor02.ru
Фото: администрация Уфы
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