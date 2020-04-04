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В Салавате школьники занимались в плесневеющем спортзале

Рубрика: Общество / Человек и закон
Теги: Салават
В Салавате школьники занимались в плесневеющем спортзале

В Башкирии Прокуратура обязала администрацию Салавата привести в порядок школьный спортзал. Нарушения были обнаружены в школе №22 в Салавате. Без суда не обошлось.



В пресс-службе Прокуратуры РБ сообщается, что в школьном спортзале условия совершенно не соответствовали нормам. На стенах повсюду была плесень, приточно-вытяжная механическая вентиляция вообще не функционировала. А в самом зале и раздевалках температура воздуха оказалась гораздо ниже нормы.

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Несмотря на это, администрация муниципалитета ремонт не организовала. Прокуратура в судебном порядке потребовала устранить нарушения и провести капремонт. На данный момент требования исполнены.

Напомним, в Салавате появилось сообщество, которое оказывает помощь людям. Ребята оплачивают покупки пенсионеров, дарят подарки горожанам и раздают на улице хлеб. При этом участники сообщества сохраняют анонимность.

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Источник: bash.news
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