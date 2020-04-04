В Салавате школьники занимались в плесневеющем спортзале

В Башкирии Прокуратура обязала администрацию Салавата привести в порядок школьный спортзал. Нарушения были обнаружены в школе №22 в Салавате. Без суда не обошлось.







В пресс-службе Прокуратуры РБ сообщается, что в школьном спортзале условия совершенно не соответствовали нормам. На стенах повсюду была плесень, приточно-вытяжная механическая вентиляция вообще не функционировала. А в самом зале и раздевалках температура воздуха оказалась гораздо ниже нормы.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram