В Салавате школьники занимались в плесневеющем спортзале

В Башкирии Прокуратура обязала администрацию Салавата привести в порядок школьный спортзал. Нарушения были обнаружены в школе №22 в Салавате. Без суда не обошлось.
В пресс-службе Прокуратуры РБ сообщается, что в школьном спортзале условия совершенно не соответствовали нормам. На стенах повсюду была плесень, приточно-вытяжная механическая вентиляция вообще не функционировала. А в самом зале и раздевалках температура воздуха оказалась гораздо ниже нормы.
Несмотря на это, администрация муниципалитета ремонт не организовала. Прокуратура в судебном порядке потребовала устранить нарушения и провести капремонт. На данный момент требования исполнены.
Напомним, в Салавате появилось сообщество, которое оказывает помощь людям. Ребята оплачивают покупки пенсионеров, дарят подарки горожанам и раздают на улице хлеб. При этом участники сообщества сохраняют анонимность. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram