Жителя Чекмагушевского района оштрафовали за фейк о коронавирусе

Жителя Чекмагушевского района Башкирии оштрафовали на 30 тысяч рублей за распространение фейковой информации о коронавирусе.







30-летний мужчина стал фигурантом административного дела о злоупотреблении свободой средств массовой информации. Об этом сообщает республиканское МВД.

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