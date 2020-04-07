Жителя Чекмагушевского района оштрафовали за фейк о коронавирусе

Известно, что недостоверную информацию распространении коронавирусной инфекции пользователь разместил в комментарии под записью в соцсети. В тексте он сослался на несуществующую знакомую, которая якобы работала в медучреждении. Факт выявили сотрудники полиции в ходе мониторинга.
Материалы дела были переданы в суд. Гражданину назначили штраф в размере 30 тысяч рублей. В МВД добавили, что автор фейкового комментария «сожалеет о своем поступке и приносит извинения.
Напомним, что в Следственном комитете создали рабочую группу для обнаружения в интернете фейковой информации о ситуации с коронавирусом в России.