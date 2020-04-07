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Жителя Чекмагушевского района оштрафовали за фейк о коронавирусе

Рубрика: Общество / Человек и закон
Теги: коронавирус в башкирии
Жителя Чекмагушевского района оштрафовали за фейк о коронавирусе

Жителя Чекмагушевского района Башкирии оштрафовали на 30 тысяч рублей за распространение фейковой информации о коронавирусе.



30-летний мужчина стал фигурантом административного дела о злоупотреблении свободой средств массовой информации. Об этом сообщает республиканское МВД.

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Известно, что недостоверную информацию распространении коронавирусной инфекции пользователь разместил в комментарии под записью в соцсети. В тексте он сослался на несуществующую знакомую, которая якобы работала в медучреждении. Факт выявили сотрудники полиции в ходе мониторинга.

Материалы дела были переданы в суд. Гражданину назначили штраф в размере 30 тысяч рублей. В МВД добавили, что автор фейкового комментария «сожалеет о своем поступке и приносит извинения.

Напомним, что в Следственном комитете создали рабочую группу для обнаружения в интернете фейковой информации о ситуации с коронавирусом в России.

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Источник: www.ufa.kp.ru
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