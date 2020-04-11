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В Уфе почти 600 человек получили штрафы за нарушение режима самоизоляции

Рубрика: Общество / Человек и закон
Теги: коронавирус в башкирии
В Уфе почти 600 человек получили штрафы за нарушение режима самоизоляции

В Уфе наказали 586 нарушителей режима самоизоляции. Им выписали штраф от 1 до 30 тысяч рублей. Об этом сегодня, 11 апреля, сообщили в «Башинформе» со ссылкой на Совбез Башкирии.



— Также 11 апреля подписан дополнительный указ главы РБ о наделении ряда республиканских государственных организаций функциями штрафовать. Список этих организаций значительно расширен. Таким образом, количество штрафующих на улицах будет исчисляется тысячами, — уточнили в Совбезе.

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К нарушителям применяется статья 20.6.1. Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Она предусматривает штрафы для обычных граждан от одной до тридцати тысяч рублей; на должностных лиц — от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц — от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.

Если нарушить повторно, то можно получить и уголовную ответственность — до семи лет лишения свободы.

Напомним, показатель самоизоляции, который рассчитывается компанией «Яндекс» в зависимости от уровня активности жителей, падает в Уфе с начала недели.
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Источник: ufa1.ru
Фото: администрация Уфы
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