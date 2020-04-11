В Уфе почти 600 человек получили штрафы за нарушение режима самоизоляции

В Уфе наказали 586 нарушителей режима самоизоляции. Им выписали штраф от 1 до 30 тысяч рублей. Об этом сегодня, 11 апреля, сообщили в «Башинформе» со ссылкой на Совбез Башкирии.







— Также 11 апреля подписан дополнительный указ главы РБ о наделении ряда республиканских государственных организаций функциями штрафовать. Список этих организаций значительно расширен. Таким образом, количество штрафующих на улицах будет исчисляется тысячами, — уточнили в Совбезе.



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Фото: администрация Уфы