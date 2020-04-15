В Башкирии будут штрафовать за грязь

Депутаты Курултая Башкирии приняли решение штрафовать за правонарушения в сфере благоустройства. Среди прочего, предусмотрены штрафы за загрязнение.







«Грузовики нередко выезжают со строек, мест проведения иных земляных работ с немытыми колесами, «растаскивают» грязь по улицам. Другие примеры нарушений – слив топлива, масел или мойка автомобилей в не предназначенных для этого местах. Сюда же относится отсутствие тента, предотвращающего рассыпание груза, например песка, при перевозке. Все это наносит ущерб не только эстетическому, но и санитарному, экологическому состоянию наших населенных пунктов», – прокомментировал председатель башкирского парламента Константин Толкачев.



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По его словам, размер штрафа будет от 500 до 1000 рублей для граждан, от 4 до 5 тысяч рублей для должностных лиц и от 20 до 25 тысяч для юридических лиц.Штрафовать также планируют за подтопление улиц, тротуаров и дворов из-за неисправности инженерных сетей или сброса воды. Для граждан – от 300 до 1000 рублей, для должностных лиц – от 1 до 5 тысяч рублей и от 10 до 50 тысяч для юридических лиц.Ответственность предполагается ввести также за отсутствие информационных стендов придомовой территории, невыполнение дополнительных требований к детским и спортивным площадкам.