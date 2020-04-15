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В следкоме Башкирии сообщили о ходе проверки руководства уфимской РКБ

Рубрика: Общество / Человек и закон
Теги: Уфа
В следкоме Башкирии сообщили о ходе проверки руководства уфимской РКБ

В Следственном комитете Башкирии рассказали о ходе проверки по факту возможной халатности руководства Республиканской клинической больницы.



Пресс-служба ведомства сообщает, что поводом для таких мер стали обращения врачей указанной больницы через СМИ в правоохранительные и надзорные органы. По словам сотрудников клиники, их руководство не приняло своевременных мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

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В СК также рассказали, что на данный момент руководство, сотрудники и пациенты больницы еще не опрошены, однако следствием направлены необходимые запросы в Минздрав РБ, Росздравнадзор и Роспотребнадзор, а также запрошены необходимые сведения из РКБ.

Напомним, в Башкирии озвучили «наиболее вероятные» очаги распространения коронавируса.
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Источник: gorobzor.ru
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