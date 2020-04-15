В следкоме Башкирии сообщили о ходе проверки руководства уфимской РКБ

В Следственном комитете Башкирии рассказали о ходе проверки по факту возможной халатности руководства Республиканской клинической больницы.
Пресс-служба ведомства сообщает, что поводом для таких мер стали обращения врачей указанной больницы через СМИ в правоохранительные и надзорные органы. По словам сотрудников клиники, их руководство не приняло своевременных мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.
В СК также рассказали, что на данный момент руководство, сотрудники и пациенты больницы еще не опрошены, однако следствием направлены необходимые запросы в Минздрав РБ, Росздравнадзор и Роспотребнадзор, а также запрошены необходимые сведения из РКБ.