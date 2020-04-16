Ужесточение режима самоизоляции: что ждет жителей Башкирии с понедельника

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил об ужесточении режима самоизоляции в республике. Это связано с тем, что возобновление работы ряда отраслей экономики привело к тому, что граждане стали злоупотреблять своими правами. Так, только в столице республики с 13 по 15 апреля составлено более 1500 протоколов за нарушение режима самоизоляции.







Радий Хабиров поручил правительству подготовить перечень конкретных организаций, которые смогут продолжить работу в условиях режима «повышенной готовности».

«Перечень предприятий будет теперь не по отраслям, а только с указанием конкретных юрлиц. Справки будут вправе выдавать только те, кто попадет в этот список», — отметил глава республики.

«По роду своей работы мне приходилось видеть воочию и узнать, как тяжело люди болеют коронавирусом и как мучительно умирают… Только от нас с вами зависит, десятки тысяч у нас заразятся или лишь сотни людей. Не хочу никого пугать, но и количество погибших тоже зависит только и исключительно от того, будем ли мы ответственными… Увы, меры по раскрытию экономики многие из вас восприняли как разрешение гулять… Самоизоляцию многие начали нарушать. Хочу твердо сказать, что ни одного человека на гос- или муниципальную службу с этого дня мы не возьмем, если в личном деле будет штраф за нарушение карантина. Мне не нужны в команде люди, не думающие об окружающих, о нашей республике. А штрафов только за три дня – более полутора тысяч. И эта цифра будет расти. Это только одна из мер ужесточения контроля за соблюдением режима. Да, эти меры сейчас – непопулярны. Но я сознательно иду на это. Потому что эпидемия в стране нарастает. И тут не время думать о популярности», — отметил глава Башкирии.









Кроме того, с понедельника, 20 апреля все ранее выданные работодателями пропуска аннулируются. Разработана новая форма справки для разрешения передвижений. В ней работодатель должен будет указать: номер и дату приказа о том, когда работник должен быть непосредственно на рабочем месте; рабочий график; адрес проживания работника и его рабочего места; марку и номер автомобиля. Кроме того, для тех, кто вынужден по работе перемещаться по городу, будет сделана особая отметка. А время в пути из дома на работу ограничат 90 минутами.

Новые ограничения коснутся и сервиса doroga02. С его помощью можно будет совершить только два выезда в неделю.

«Одновременно ужесточаем контроль на дорогах, чтобы исключить бесконтрольное перемещение людей на автомобилях. В общественный транспорт (включая такси) теперь можно заходить только в масках и перчатках — за этим тоже будем следить».

Фото: администрация Уфы

Также на совещании в правительстве затронули и комендантский час для детей. Многие родители восприняли его как разрешение на свободные прогулки для детей в период с 13:00 до 18:00. Однако в это время они могут выходить на улицу только в магазин, аптеку, для выгула домашних животных или выноса мусора.«Прошу прощения у всех, кому доставляем неудобство. Но уж лучше так, чем потом до конца жизни не простить себя за упущенную возможность спасти многочисленные жизни земляков», — написал Радий Хабиров в Instagram.