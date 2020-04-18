В Уфе из РКБ сбежали 6 сотрудников, их отправят на принудительное лечение

Главный санитарный государственный врач Республики Башкортостан предъявил иск семерым сотрудникам РКБ имени Куватова, покинувшим больницу после введения режима самоизоляции.







Как сообщает Верховный Суд РБ, шестеро из них не успели пройти обследование в полном объеме, их направят на диагностику в принудительном порядке.

«С учетом мнения сторон судом приняты решения об удовлетворении шести административных исков, в соответствии с которыми каждого из шести ответчиков решено принудительно поместить под медицинское наблюдение в медицинское учреждение на определенный срок при отсутствии клинических проявлений болезни и получении медучреждением двукратного отрицательного анализа. В удовлетворении одного административного искового заявления суд отказал», поясняет ведомство.

По информации ВС, 9 апреля 7 сотрудников учреждения самовольно покинули территорию больницы, несмотря на введение режима изоляции. При этом шестеро из них не прошли медицинское обследование в полном объеме и тем самым подвергли окружающих риску заражения опасной инфекцией.Сами ответчики утверждают, что их официально отпустили из больницы на домашнюю самоизоляцию.