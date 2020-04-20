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Адвокат из Уфы рассказал, что делать если вас остановили полицейские за нарушение режима самоизоляции

Рубрика: Общество / Человек и закон
Теги: коронавирус в башкирии
Адвокат из Уфы рассказал, что делать если вас остановили полицейские за нарушение режима самоизоляции

Адвокат из Уфы рассказал о действиях, если человека остановит полиция за нарушение режима самоизоляции

Адвокат из Уфы, Роман Петров, записал видеоролик, в котором детально рассказал о действиях, которые следует предпринять, если правоохранители остановят человека на улице за нарушение режима самоизоляции. По его словам, не следует отказываться от подписи в протоколе и обязательно нужно в нем расписаться.



Кроме того, Петров советует настаивать на том, что если вы не согласны с тем, что совершили правонарушение, то в протокол должна быть занесена причина, по которой человек покинул свое жилище - доставка еды и лекарств родственникам, поход в магазин.

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Адвокат также делает акцент на том, что ни в коем случае нельзя соглашаться на рассмотрение дела судьей без непосредственного участия человека. Обязательно надо настаивать на желании личного присутствия в суде при рассмотрении дела.

Петров добавил, что нужно указать, что человеку нужна юридическая помощь и добиваться того, чтобы был предоставлен адвокат.

Напомним, в Башкирии опубликовали список предприятий и организаций, которые приступят к работе с 20 апреля 

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