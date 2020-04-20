Адвокат из Уфы рассказал, что делать если вас остановили полицейские за нарушение режима самоизоляции
Адвокат из Уфы рассказал о действиях, если человека остановит полиция за нарушение режима самоизоляции
Адвокат из Уфы, Роман Петров, записал видеоролик, в котором детально рассказал о действиях, которые следует предпринять, если правоохранители остановят человека на улице за нарушение режима самоизоляции. По его словам, не следует отказываться от подписи в протоколе и обязательно нужно в нем расписаться.
Кроме того, Петров советует настаивать на том, что если вы не согласны с тем, что совершили правонарушение, то в протокол должна быть занесена причина, по которой человек покинул свое жилище - доставка еды и лекарств родственникам, поход в магазин.
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Петров добавил, что нужно указать, что человеку нужна юридическая помощь и добиваться того, чтобы был предоставлен адвокат.
Напомним, в Башкирии опубликовали список предприятий и организаций, которые приступят к работе с 20 апреля
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