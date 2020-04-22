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В Мелеузовском районе в школы и детские сады поставляли мясо, не соответствующее нормативам

Рубрика: Общество / Человек и закон
Теги: Мелеузовский район
В Мелеузовском районе в школы и детские сады поставляли мясо, не соответствующее нормативам

Мелеузовская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о несовершеннолетних.

Установлено, что в декабре 2018 года между индивидуальным предпринимателем и руководителями дошкольных и общеобразовательных учреждений заключены договоры на организацию детского питания.



В результате в 16 образовательных учреждений поставлено свыше 400 килограмм мяса, которое не соответствовало установленным нормативам и не имело надлежащих сопроводительных ветеринарных документов.

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По данному факту по требованию прокуратуры коммерсант привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение исполнителем требований технических регламентов, создавшие угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан).

Кроме того, в адрес индивидуального предпринимателя и главы администрации района внесены представления, по результатам рассмотрения которых нарушения устранены.

Напомним также, что в Уфе суд отменил штраф за нарушение режима самоизоляции 

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Источник: прокуратура Башкирии
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