В Мелеузовском районе в школы и детские сады поставляли мясо, не соответствующее нормативам
Мелеузовская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о несовершеннолетних.
Установлено, что в декабре 2018 года между индивидуальным предпринимателем и руководителями дошкольных и общеобразовательных учреждений заключены договоры на организацию детского питания.
В результате в 16 образовательных учреждений поставлено свыше 400 килограмм мяса, которое не соответствовало установленным нормативам и не имело надлежащих сопроводительных ветеринарных документов.
Кроме того, в адрес индивидуального предпринимателя и главы администрации района внесены представления, по результатам рассмотрения которых нарушения устранены.
Напомним также, что в Уфе суд отменил штраф за нарушение режима самоизоляции
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Источник: прокуратура Башкирии
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