В Мелеузовском районе в школы и детские сады поставляли мясо, не соответствующее нормативам

Мелеузовская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о несовершеннолетних.



Установлено, что в декабре 2018 года между индивидуальным предпринимателем и руководителями дошкольных и общеобразовательных учреждений заключены договоры на организацию детского питания.







В результате в 16 образовательных учреждений поставлено свыше 400 килограмм мяса, которое не соответствовало установленным нормативам и не имело надлежащих сопроводительных ветеринарных документов.



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Источник: прокуратура Башкирии