В Янаульском районе раскрыли серию жестоких убийств

51-летнему жителю Янаульского района Башкирии предъявлено обвинение в серии убийств, сопряженных с разбоем, совершенных несколько лет назад.







С 2008 по 2011 год в Янаульском и Краснокамском районах республики были совершены три двойных убийства – жертвами преступника стали две пожилые супружеские пары в возрасте от 73 до 82 лет, а также 75-летний отец с 42-летним сыном. Все потерпевшие вели зажиточный образ жизни и занимались сельским хозяйством, у всех были похищены деньги и ценности, сообщает региональное управление Следственного комитета.









В то время установить злоумышленника не удалось. В 2018 году внимание следователей привлекла серия из 25 краж в Янаульском районе, за которые был осужден местный житель, в настоящее время отбывающий наказание в исправительной колонии. Способ совершения преступлений и почерк преступника имел много общего с нераскрытыми убийствами.Был проведен целый ряд сложных экспертных исследований, в результате следы убийцы обнаружили на всех местах преступления. По версии следствия, обвиняемый заранее планировал убийства, собирал сведения о будущих жертвах, о наличии ценностей в доме, с некоторыми знакомился лично, под предлогом продажи им товаров. После этого он проникал в чужой дом, мужчин бил тупым предметом по голове, а женщин душил, после чего скрывался с места преступления. В 2008 году, чтобы скрыть следы, он поджег дом своих жертв.

Обвиняемый вину в совершенных преступлениях не признал. В настоящее время следователи проводят дальнейшие следственные действия, направленные на окончание расследование.





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