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Житель Белорецка тайно оформил на свою бывшую тещу 5 кредитов

Рубрика: Общество / Человек и закон
Теги: Белорецкий район
Житель Белорецка тайно оформил на свою бывшую тещу 5 кредитов

Интересный способ расплатиться с долгами выбрал житель Белорецка: он решил взять в кредит в банке, но не на себя, а на бывшую тещу, даже не поставив ее в известность.



И хотя с дочерью женщины белоречанин давно разошелся, паспортные данные бывших родственников сохранил, а потому легко оформил пять кредитов в разных банках, и не думая за них расплачиваться.

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Каково же было удивление 64-летней женщины, когда ей начали сыпаться сообщения о задолженности из разных банков, поэтому она немедленно обратилась в полицию.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Подозреваемый задержан, - сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.
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Источник: www.ufa.kp.ru

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