Житель Белорецка тайно оформил на свою бывшую тещу 5 кредитов
Интересный способ расплатиться с долгами выбрал житель Белорецка: он решил взять в кредит в банке, но не на себя, а на бывшую тещу, даже не поставив ее в известность.
И хотя с дочерью женщины белоречанин давно разошелся, паспортные данные бывших родственников сохранил, а потому легко оформил пять кредитов в разных банках, и не думая за них расплачиваться.
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- Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Подозреваемый задержан, - сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.
Источник:
www.ufa.kp.ru
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