Глава следкома России взял на контроль расследование гибели депутата из Башкирии

Родственница погибшего уверена, что было совершено убийство. Александр Бастрыкин поручил сделать повторную экспертизу и проверить региональных подчиненных на профпригодность.







Накануне Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел прием граждан в режиме онлайн. На встречу с ним попала жительница Башкирии, которая потеряла отца в сентябре 2019 года. Ее мнение о гибели родственника расходится с заключением проведенной экспертизы. Специалисты сделали вывод, что мужчина умер от переохлаждения. Обратившаяся уверена, что ее отца убили, так как он являлся депутатом Ишимбая и был связан с промышленной отраслью. Кроме того, по словам женщины, на теле погибшего имелись характерные телесные повреждения.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: РИА Новости

Александр Бастрыкин поручил разобраться в этом деле центральному аппарату. Он также поручил провести повторную экспертизу в учреждении Москвы или Санкт-Петербурга. Помимо прочего, он раскритиковал работу региональных подчиненных, которые провели две экспертизы в одном и том же учреждении. В связи с этим их тоже ждет служебная проверка.