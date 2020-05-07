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В Башкирии могут запретить шуметь в квартирах с 13 до 15 часов

Рубрика: Общество / Человек и закон
В Башкирии могут запретить шуметь в квартирах с 13 до 15 часов

Парламентарии Башкирии планируют в мае рассмотреть проект закона о введении в регионе "тихого часа", который планируется установить с 13 до 15 часов. Теперь за шумный ремонт в квартире или общежитии будут предусматриваться штрафы, сообщается в пресс-службе Госсобрания региона.



Константин Толкачев, спикер парламента Башкирии отметил, что законопроект призван сохранить тишину и покой детей и пожилых граждан, которые в данное время могут отдыхать.

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За нарушение тишины в период "тихого часа" рассматриваются следующие размеры штрафов: 1-2 тыс. рублей - для граждан, 3-5 тыс. рублей - для должностных лиц, 10-15 тыс. рублей - для юрлиц.

Исключения составят работы в период устранения последствий аварий, стихийных бедствий, ЧС, неотложных работ, которые затрагивают интересы личной и общественной безопасности жителей. Помимо этого "тихий час" не будет действовать в новостройках на протяжении 1,5 лет со дня ввода в эксплуатацию. Это связано с тем, что новоселам требуется некоторое время, чтобы обустроиться и вводить подобные ограничения для них неразумно.

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Источник: gtrk.tv

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