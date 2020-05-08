В Агидели директора Дома культуры обвиняют в фальсификации документов
Прокуратура г. Агидель утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 57-летнего директора городского дома культуры.
Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).
Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы прокурорской проверки.
Установлено, что троим местным жителям за уклонение от исполнения административного наказания в виде штрафов на общую сумму 3,5 тыс. рублей суд назначил обязательные работы. Для их выполнения лица, привлеченные к административной ответственности, были направлены в муниципальное учреждение.
Обвиняемая признала вину в совершении преступления.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Источник: прокуратура Башкирии
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