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В Агидели директора Дома культуры обвиняют в фальсификации документов

Рубрика: Общество / Человек и закон
Теги: Агидель
В Агидели директора Дома культуры обвиняют в фальсификации документов

Прокуратура г. Агидель утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 57-летнего директора городского дома культуры.

Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).



Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы прокурорской проверки.

Установлено, что троим местным жителям за уклонение от исполнения административного наказания в виде штрафов на общую сумму 3,5 тыс. рублей суд назначил обязательные работы. Для их выполнения лица, привлеченные к административной ответственности, были направлены в муниципальное учреждение.

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Его директор за вознаграждение в виде различных канцелярских товаров составила и подписала табеля учета рабочего времени, в результате чего виновные лица были сняты с учета службы судебных приставов в связи с отбытием наказания.

Обвиняемая признала вину в совершении преступления.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Источник: прокуратура Башкирии

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