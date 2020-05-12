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В Туймазинском районе нашли виновного в смерти шести человек

Рубрика: Общество / Человек и закон
Теги: Туймазинский район
В Туймазинском районе нашли виновного в смерти шести человек

Пресс-служба СК по Башкирии заявила, что руководителю крестьянского хозяйства вынесено обвинение согласно ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) по факту пожара, где погибли 6 человек.



Проведенное расследование выявило, что глава крестьянского хозяйства "Терра" незаконно переделал в жилое помещение 2-ой этаж склада для работников теплицы. В ведомстве заявляют, что он был в курсе того, что электрическая сеть в данном помещении находится в аварийном состоянии и не отвечает всем требованиям пожарной безопасности, но при этом ничего не предпринимал.

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Напоминаем, что пожар случился 9 мая, в результате которого погибли 6 человек и 1 получил ожоги.

В следствии сообщили, что в текущее время проведены первичные следственные действия, допрашиваются очевидцы, назначены экспертные исследования, проверяются документы крестьянского хозяйства и ведутся следственные действия с обвиняемым.

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