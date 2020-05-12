Депутаты Башкирии утвердили штрафы за нарушение масочного режима
Государственное собрание республики утвердило штрафы за нарушение масочного режима.
Теперь граждан могут оштрафовать на сумму от 1 до 3 тысяч рублей, при следующем нарушении - от 3 до 5 тысяч рублей. Должностным лицам за нарушение режима повышенной готовности грозят штрафы в размере от 5 до 15 тысяч рублей, при повторном нарушении - от 15 до 30 тысяч рублей. Юридическим лицам могут назначить штрафы в сумме от 50 до 100 тысяч рублей, а за последующее нарушение - от 100 до 200 тысяч рублей. Кроме того, к жителям могут применяться и предупреждения.
Константин Толкачев, спикер Госсобрания республики пояснил, что Россия и Башкирия начали выходить из режима самоизоляции, граждан в общественных местах, сотрудников на рабочих местах становится больше. Теперь необходимо соблюдать ограничения профилактического характера. Но, к сожалению, они не всеми и не всегда соблюдаются. Эти меры вынужденные, так как от них зависят здоровье и жизни жителей Башкирии.
Фото: vestirossii.com
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