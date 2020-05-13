В Башкирии садоводы смогут получить компенсацию за строительство инфраструктуры в садовых товариществах

Депутаты Государственного собрания республики планируют проект закона о садоводах.







К примеру, парламентарии хотят законодательно обязать исполнительную власть обеспечивать садовые товарищества водой, энергией, топливом, газом, водоотведением. Кроме того, в этот перечень включено обслуживание водопроводных, электрических сетей, автомобильных дорог, финансирование кадастровых работ. В том случае, если дачники израсходовали свои средства, то они смогут получить компенсацию. Как заявил Константин Толкачев, председатель Курултая РБ раньше в республике не было каких либо законодательных форм поддержки садоводов.



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В Госсобрании республики сообщили, что в Башкирии эти традиции особо сильны, более 500 тыс. семей садоводов - это около 40% от всех жителей. Для многих людей, особенно пожилого возраста, это способ получать фрукты, ягоды, овощи, другую сельхозпродукцию. Поэтому для данной сферы необходимы различные виды государственной поддержки, которые необходимо закрепить на уровне законодательства. До этого времени полноценных мер поддержки садоводов не было. В основном это были точечные решения.