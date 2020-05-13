В Башкирии садоводы смогут получить компенсацию за строительство инфраструктуры в садовых товариществах
Депутаты Государственного собрания республики планируют проект закона о садоводах.
К примеру, парламентарии хотят законодательно обязать исполнительную власть обеспечивать садовые товарищества водой, энергией, топливом, газом, водоотведением. Кроме того, в этот перечень включено обслуживание водопроводных, электрических сетей, автомобильных дорог, финансирование кадастровых работ. В том случае, если дачники израсходовали свои средства, то они смогут получить компенсацию. Как заявил Константин Толкачев, председатель Курултая РБ раньше в республике не было каких либо законодательных форм поддержки садоводов.
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