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Александр Бастрыкин взял на контроль проверку соцприюта в Уфе

Рубрика: Общество / Человек и закон
Александр Бастрыкин взял на контроль проверку соцприюта в Уфе

Александр Бастрыкин, глава Следственного комитета России взял на контроль проверку в социальном приюте Уфы, где издевались над воспитанниками.



Он дал ряд поручений по поводу материалов, на которые обратили свое внимание СМИ. Также Бастрыкин прокомментировал видеоролики, которые снимала воспитатель социального приюта.

В Уфе сотрудница приюта выкладывала в интернет видео с оскорблениями детей

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В Следственном комитете России сообщили, что средства массовой информации высказались о том, что в сети Интернет пользователи обсуждают воспитателя соцприюта для детей в Уфе. Она размещала на своей странице провокационные посты о своей работе. На данных видео молодая женщина в грубой форме разговаривает с детьми, провоцирует на драки. Кроме того, она унижает воспитанников младшего возраста и выражается нецензурными выражениями при детях. Следственными органами СК по Башкирии по данному факту организована проверка. Глава СК России дал указание подробно проинформировать его о ходе проверки и всех обстоятельствах нарушения прав детей.

Уже сейчас стало известно о личности воспитательницы. Раньше она с детьми не работала.

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