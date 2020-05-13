Александр Бастрыкин взял на контроль проверку соцприюта в Уфе

В Следственном комитете России сообщили, что средства массовой информации высказались о том, что в сети Интернет пользователи обсуждают воспитателя соцприюта для детей в Уфе. Она размещала на своей странице провокационные посты о своей работе. На данных видео молодая женщина в грубой форме разговаривает с детьми, провоцирует на драки. Кроме того, она унижает воспитанников младшего возраста и выражается нецензурными выражениями при детях. Следственными органами СК по Башкирии по данному факту организована проверка. Глава СК России дал указание подробно проинформировать его о ходе проверки и всех обстоятельствах нарушения прав детей.
Уже сейчас стало известно о личности воспитательницы. Раньше она с детьми не работала.