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Владимир Путин продлил срок действия истекающих водительских прав и паспортов

Рубрика: Общество / Человек и закон
Владимир Путин продлил срок действия истекающих водительских прав и паспортов

На портале проектов нормативно-правовых актов опубликован приказ, который признает действительными до конца этого года водительские удостоверения и паспорта. Об этом сообщает «Российская газета».



Законопроект предусматривает, что паспорта и водительские удостоверения признаются действительными до конца этого года, если их срок истекает или истек с 1 февраля до 15 июля 2020 года.

В то же время в МВД уточнили, что в случае утери или кражи паспорта его заменят в обычном порядке. Обращаться можно через единый портал госуслуг, либо записавшись по телефону.  Водители так же могут поменять права, но при условиии действующей медицинской справки.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: gorod-che.ru

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