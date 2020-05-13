Владимир Путин продлил срок действия истекающих водительских прав и паспортов

На портале проектов нормативно-правовых актов опубликован приказ, который признает действительными до конца этого года водительские удостоверения и паспорта. Об этом сообщает «Российская газета».







Законопроект предусматривает, что паспорта и водительские удостоверения признаются действительными до конца этого года, если их срок истекает или истек с 1 февраля до 15 июля 2020 года.



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Фото: gorod-che.ru

В то же время в МВД уточнили, что в случае утери или кражи паспорта его заменят в обычном порядке. Обращаться можно через единый портал госуслуг, либо записавшись по телефону. Водители так же могут поменять права, но при условиии действующей медицинской справки.