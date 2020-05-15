Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Башкирии в мае вводится временный «сухой закон» из-за выпускных праздников

В Башкирии в мае вводится временный «сухой закон» из-за выпускных праздников

Рубрика: Общество / Человек и закон
В Башкирии в мае вводится временный «сухой закон» из-за выпускных праздников

Традиционно в мае вводится временный «сухой закон» из-за выпускных праздников. Реализация алкогольной продукции во время «Последних звонков» запрещена. Такое ограничение вводится каждый год, начиная с 2017.



В 2020 году попрощаться со школой выпускники должны были 23 мая. Однако пандемия коронавируса нарушила привычные планы и мероприятия. В этом году праздника в привычном формате не будет.

Стало известно, как в Башкирии будет проходить ЕГЭ

Читайте также:

Стало известно, как в Башкирии будет проходить ЕГЭ
Празднование «Последнего звонка» в концертных залах, кафе, ресторанах, на природе будет запрещено. Однако «сухой закон» на это время отменен не будет, поэтому за его нарушение магазины могут получить крупные штрафы. 29 мая выпускники попрощаются со школой в режиме онлайн.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: bash.news

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: