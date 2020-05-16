В Стерлитамаке незаконно установили бюст Александру Колчаку

В Башкирии 15 мая появился бюст Александру Колчаку, политическому деятелю и океанографу. Уставлена скульптура была на одной из улиц Стерлитамака за остановочным павильоном. Как выяснилось, местный предприниматель самовольно установил бюст.







Возле остановки общественного транспорта «Ардо» местный житель решил поставить монумент Александру Колчаку. Жители Стерлитамака тут же обратились в местную администрацию. Сегодня в городской мэрии сообщили, что скульптура установлена без разрешения.

Скульптурная композиция была установлена на муниципальной территории без разрешительных документов и согласования с администрацией города. Это является нарушением Правил благоустройства.



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Местный житель, установивший монумент, планировал торжественно открыть его только 18 мая. Сейчас решается судьба скульптуры. Как сообщили в городской администрации, уже рассматривается вопрос по демонтажу объекта.