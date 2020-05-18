В Учалинском районе заведено уголовное дело за убийство четырех глухарей

В Учалинском районе Башкирии полицейские задержали двух браконьеров. Приятели 21 и 24 лет приехали на территорию охраняемой зоны и устроили охоту недалеко от села Кирябинское.
Около семи часов утра в полицию поступило сообщение об отстреле птиц. Задержанными оказались двое местных жителей, которые приехали в лес на мопеде и мотоцикле. С собой у них были рюкзаки и гладкоствольное ружье с патронами. Тушки четырех глухарей они спрятали в рюкзаки.
По данным пресс-службы МВД Башкирии, ущерб природе от отстрела четырех птиц составил 24 тысячи рублей. Дома у 21-летнего юноши стражи порядка изъяли патроны. Оружие хранилось незаконно. Теперь приятелям придется понести наказание по статье о незаконной охоте.
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