В Учалинском районе заведено уголовное дело за убийство четырех глухарей

В Учалинском районе Башкирии полицейские задержали двух браконьеров. Приятели 21 и 24 лет приехали на территорию охраняемой зоны и устроили охоту недалеко от села Кирябинское.







Около семи часов утра в полицию поступило сообщение об отстреле птиц. Задержанными оказались двое местных жителей, которые приехали в лес на мопеде и мотоцикле. С собой у них были рюкзаки и гладкоствольное ружье с патронами. Тушки четырех глухарей они спрятали в рюкзаки.



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Фото: пресс-служба УМВД по РБ