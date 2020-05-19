В Башкирии глава сельсовета лишился квадроцикла, на котором с приятелем вывезли тушу лося

В Учалинском районе республики глава Кирябинского сельсовета понес наказание по административной статье о нарушении правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях.







В сентябре 2019 года мужчина помог приятелю разделать и вывезти на своем квадроцикле тушу незаконно добытого лося. При этом охотник застрелил животное на территории заказника «Урал-Тау».



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Фото: ruzaregion.ru

Однако на пути из леса нарушителей увидел егерь, который вызвал на место полицейских. В итоге суд оштрафовал чиновника на три тысячи рублей и конфисковал транспорт в пользу государства.