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В Уфе заместителя главврача РКБ имени Куватова будут судить за халатность

Рубрика: Общество / Человек и закон
Теги: Уфа
В Уфе заместителя главврача РКБ имени Куватова будут судить за халатность

Следственный комитет Башкирии предъявил обвинение заместителю главного врача РКБ имени Куватова в Уфе в халатности. Как сообщает «Ъ-Уфа», расследование в отношении заместителя руководителя больницы по акушерско-гинекологической помощи Марины М. Женщину обвиняют в халатности, которая повлекла смерть пациентки (ст.293 УК РФ).



По словам представителя родственников погибшей Александра Войцеха, 42-летняя жительница на последнем сроке беременности обратилась к врачам в РКБ имени Куватова. После поступления пациентки была установлена смерть плода. Однако вместо операции и госпитализации, ее отправили с умершим эмбрионом обратно в Нефтекамск, 19 мая женщина скончалась от септического шока в городской больнице.

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Кроме того, отмечается, что согласно результатам комиссионной судебно-медицинской экспертизы причиной смерти стало неоказание необходимой помощи в РКБ. Уголовное дело будет рассматриваться в Кировском районном суде Уфы после вынесения обвинительного заключения.

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Источник: gorobzor.ru

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