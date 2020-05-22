В Благоварском районе Башкирии бывший глава сельсовета попытался похитить бюджетные деньги

Благоварский район | 22 май 2020 | 13:20

В Благоварском районе перед судом предстал экс-глава Янышевского сельсовета, который попытался похитить бюджетные деньги на ремонт дорог.



По материалам дела, с сентября по декабрь 2018 года он заключил договоры с компанией «Промышленное строительство» на ремонт дорог местного значение и очистку свалки. Сумма контрактов превысила 463 тысяч рублей.







Затем чиновник написал фиктивные справки о приемке работ, затратах и стоимости. Документы он предоставил подрядчику, сказав, что работу выполнили другие специалисты. В итоге компания «Промышленное строительство» получила оплату, но глава сельсовета не смог присвоить деньги – их подрядчик вернул государству.



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Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкортостана, чиновник стул фигурантом дела о служебном подлоге и покушении на мошенничество. Суд оштрафовал его на сумму 150 тысяч рублей.