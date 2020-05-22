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В Башкирии в Уфимском институте МВД выплачивали зарплату фиктивным профессорам

В Башкирии в Уфимском институте МВД выплачивали зарплату фиктивным профессорам

Уфа | 22 май 2020 | 14:40

Прокуратура Башкирии возбудила уголовное дело по факту хищения бюджетных средств в Уфимском юридическом институте МВД России.



Установлено, что для выполнения образовательных стандартов по наличию в штате вуза преподавателей с ученым званием и степенью в 2018 году в институт были приняты на работу два профессора. Фактически оба проживали и работали в других регионах. На основании подложных табелей рабочего времени фиктивным профессорам было начислено 570 тысяч рублей зарплаты.

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"По направленным прокуратурой республики материалам проверки следственным органом возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение с использованием служебного положения). Кроме того, прокуратура республики внесла в адрес руководства института представление об устранении нарушений законодательства", — говорится в сообщении прокуратуры.
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Источник: gtrk.tv
Фото: institut-mvd.ru

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