Уфимцу, расстрелявшему двух людей на автовокзале, вынесут приговор

Уфа | 22 май 2020 | 15:22

Прокуратура Башкирии утвердила обвинительное заключение по делу 25-летнего уфимца, расстрелявшего автомобиль на остановке общественного транспорта. Напомним, преступление произошло в июне прошлого года.







Выяснилось, что за месяц до рокового дня обвиняемый познакомился с мужчиной, который предложил ему за 30 тысяч рублей помочь сдать сессию в вузе. В июне они снова встретились на остановке «Южный автовокзал», но парень не хотел расплачиваться за услугу. Трижды он выстрелил из охотничьего ружья в машину своего знакомого, мужчина скончался на месте, его пассажирке удалось выжить. Фигурант дела прикладом ружья повредил кузов и стекла легковушки.

В региональной прокуратуре сообщают, что обвиняемый признает свою вину лишь частично. Приговор вынесет Верховный суд Башкирии.





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Фото: yakutmedia.ru