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Мужчину из Зианчуринского района, зарезавшего свою семью, отправили на принудительное лечение

Мужчину из Зианчуринского района, зарезавшего свою семью, отправили на принудительное лечение

Зианчуринский район | 23 май 2020 | 13:10

Трагедия, потрясшая всю Башкирию, произошла летом прошлого года в Зианчуринском районе республики.

Тем июльским днем 26-летний мужчина вооружился ножом и пошел убивать свою семью: несколько раз ударил своего отца, затем мать и 30-летнего брата.



Раненый 59-летний отец пытался убежать от своего сына-убийцы, но тот настиг его на участке и еще несколько раз ударил ножом. После того, как мужчина убил всю семью, он обратился в полицию и сообщил о том, что сделал.

Комиссия позднее установила, что мужчина имеет психические расстройства, что лишило его способности оценивать свои действия. В связи с этим эксперты рекомендовали отправить его на принудительное лечение в психиатрическую больницу.

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Суд согласился с доводами комиссии и отправил мужчину, обвиняемого в убийстве с особой жестокостью двух и более лиц, а принудительное лечение.

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Источник: news102.ru

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