Мужчину из Зианчуринского района, зарезавшего свою семью, отправили на принудительное лечение

Зианчуринский район | 23 май 2020 | 13:10

Трагедия, потрясшая всю Башкирию, произошла летом прошлого года в Зианчуринском районе республики.



Тем июльским днем 26-летний мужчина вооружился ножом и пошел убивать свою семью: несколько раз ударил своего отца, затем мать и 30-летнего брата.







Раненый 59-летний отец пытался убежать от своего сына-убийцы, но тот настиг его на участке и еще несколько раз ударил ножом. После того, как мужчина убил всю семью, он обратился в полицию и сообщил о том, что сделал.



Комиссия позднее установила, что мужчина имеет психические расстройства, что лишило его способности оценивать свои действия. В связи с этим эксперты рекомендовали отправить его на принудительное лечение в психиатрическую больницу.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Суд согласился с доводами комиссии и отправил мужчину, обвиняемого в убийстве с особой жестокостью двух и более лиц, а принудительное лечение.



