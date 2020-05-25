Какие изменения в законодательстве ждут россиян в июне 2020 года

| 25 май 2020 | 15:28

С 1 июня 2020 года вступят в силу несколько законов, которые повлияют на жизнь россиян.



Одним из самых важных считается правовой акт, отменяющий комиссию за перевод с карты на карту внутри одного банка, независимо от того, что карты отправителя и получатели выданы в разных регионах страны. Новелла вступает в силу с 14 июня 2020 года. В первую очередь она была ориентирована на один крупнейший банк в стране, который взимал такую плату. Но перед вступлением закона в силу он изменил политику и стал получать комиссию только при исчерпании месячного лимита до начала следующего месяца.







В прошлом году был принят законопроект об изменении перечня доходов, на которые судебные приставы не смогут налагать взыскание. С 1 июня вступают в силу изменения в закон РФ «Об исполнительном производстве». Теперь судебное решение перестанет распространяться на единовременную материальную помощь при чрезвычайной ситуации; финансовую помощь при утрате имущества при ЧС; единовременное пособие членам семей погибших во время ЧС; единовременное пособие гражданам, пострадавшим при ЧС и получившим вред здоровью любой тяжести.



С 1 июня службы занятости населения будут проверять информацию, поданную безработными онлайн, через базы ЗАГСа и МВД. Решения будут приниматься на основании данных о регистрации детей (ЗАГС) и прописке (органы внутренних дел). При несоответствии сведений ранее назначенные пособия могут быть пересчитаны.









Также с 1-го числа месяца организацией детского отдыха и оздоровления смогут заниматься только организации, занесенные в специальный реестр. Как сообщил ранее заместитель премьер-министра правительства РБ Фанур Ягафаров, на 1 мая в реестр организаций, имеющих право принимать на отдых детей, в Башкирии включен 2081 лагерь из 2630.С 1 июня по 30 сентября ограничивается комиссия кредитных организаций (одним процентом), которую они берут с лечебных учреждений при оплате населением услуг больниц, клиник, медицинских лабораторий банковскими картами. Сейчас такая плата в среднем составляет полтора процента.

Также до 30 сентября ограничено Банком России взимание кредитными организациями комиссий за банковское обслуживание с интернет-магазинов, торгующих товарами повседневного спроса, продуктами, лекарствами, одеждой, электроникой и другими.





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