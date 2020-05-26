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В Салавате вынесли приговор старшекласснице, утопившей младшую сестренку в тазике

В Салавате вынесли приговор старшекласснице, утопившей младшую сестренку в тазике

Салават | 26 май 2020 | 19:49

Суд Салавата вынес приговор 17-летней девушке, утопившей 7-летнюю сестренку в тазике с водой.



Напомним, трагедия произошла 13 сентября 2019 года. Обе девочки воспитывались в приемной семье. Старшая сестра рассердилась на младшую за то, что та ее не слушалась и мешала ей делать уроки. Одиннадцатиклассница силком затащила девочку в баню, трижды окунула ее головой в тазик с водой и удерживала, после чего ушла. Когда девушка вернулась, ее сестренка уже была мертва. На голове погибшей была обнаружена гематома.

В Салавате девушка утопила сестру в тазике с водой: подробности происшествия

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Дело было переквалифицировано со статьи “убийство” на “убийство по неосторожности”. Старшекласснице назначили год ограничения свободы, сообщили в объединенной пресс-службе судов РБ.

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Источник: gtrk.tv

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