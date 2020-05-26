В Салавате вынесли приговор старшекласснице, утопившей младшую сестренку в тазике

Суд Салавата вынес приговор 17-летней девушке, утопившей 7-летнюю сестренку в тазике с водой.
Напомним, трагедия произошла 13 сентября 2019 года. Обе девочки воспитывались в приемной семье. Старшая сестра рассердилась на младшую за то, что та ее не слушалась и мешала ей делать уроки. Одиннадцатиклассница силком затащила девочку в баню, трижды окунула ее головой в тазик с водой и удерживала, после чего ушла. Когда девушка вернулась, ее сестренка уже была мертва. На голове погибшей была обнаружена гематома.
Дело было переквалифицировано со статьи “убийство” на “убийство по неосторожности”. Старшекласснице назначили год ограничения свободы, сообщили в объединенной пресс-службе судов РБ. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram