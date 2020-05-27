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В Башкирии запретят рюмочные в жилых домах

В Башкирии запретят рюмочные в жилых домах

| 27 май 2020 | 12:21

Власти Башкирии, наконец, нашли способ, как бороться со всевозможными «наливайками» и рюмочными в жилых домах. Курултай республики намерен принять закон, по которому заведение не может круглосуточно продавать алкоголь, если площадь зала обслуживания меньше 25 квадратных метров (сейчас действует ограничение на 20 "квадратов").



Такие рюмочные, как уже ранее отмечали власти республики, настоящая головная боль не только для чиновников, но и для обычных жителей. Как правило, питейные заведения располагаются на первых этажах жилых домов, там часто собираются асоциальные личности, которые ведут себя непристойно и затевают драки.

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Как отметил спикер парламента Башкирии Константин Толкачев, «законопроект нацелен на то, чтобы на рынке остались относительно крупные кафе и рестораны, соблюдающие санитарные нормы, а всевозможные «наливайки» исчезли как явление».

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Источник: www.ufa.kp.ru

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