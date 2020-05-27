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В Салавате риэлтора осудили за мошенничество с квартирами на 10 млн рублей

В Салавате риэлтора осудили за мошенничество с квартирами на 10 млн рублей

Салават | 27 май 2020 | 13:49

35-летняя жительница Салавата обвинялась в мошенничестве еще в 2014 году. Однако женщина воспитывает маленького ребенка, поэтому за прошлые преступления приговор был отсрочен. Но гражданка не перестала обманывать людей.



Удалось выяснить, что обвиняемая занималась риэлторской деятельностью недобросовестно. Она обещала клиентам подобрать жилье или помочь с продажей недвижимости. Однако не исполняла взятые обязательства. Как только мошенница получала деньги, рассчитывающие на получение услуг люди не могли с ней связаться.

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Черному риэлтору удалось обмануть 15 человек. Общий ущерб от ее деятельности оценен в 10 миллионов рублей. Подсудимая возмещать убытки отказалась и не признала свою вину. Суд назначил ей наказание в виде семи лет лишения свободы. Квартира и автомобиль преступницы находятся под арестом.

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Источник: proural.info
Фото: интернет

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