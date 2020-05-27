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В Уфе сотрудники полиции задержали альфонса из Чекмагушевского района

В Уфе сотрудники полиции задержали альфонса из Чекмагушевского района

Чекмагушевский район | 27 май 2020 | 17:49

В Уфе сотрудники полиции задержали жителя Чекмагушевского района, подозреваемого в преступлениях в отношении представительниц прекрасного пола.



Как выяснило следствие, 44-летний обольститель представлялся иностранцем и входил в доверие к женщинам. Завязывая непринужденные романтические отношения, мужчина по истечению времени проникал в квартиры своих спутниц и забирал ценности.


Одна из последних жертв местного «Дон Жуана» рассказала правоохранителям о своей истории. Накануне ей позвонил любовник, с которым она давно не виделась. Женщина пригласила его к себе в дом, так как муж в это время отсутствовал. Они выпили и уснули, а на утро хозяйка дома попросила его уйти до возвращения супруга. Однако вместо того, чтобы послушать женщину он нанес ей несколько ударов по лицу. Далее забрал ювелирные украшения, телефон и 3 тысячи рублей.
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После заявления потерпевшей женщины, было возбуждено два уголовных дела. «Иностранцем» оказался простой житель села Новобалтачево. Ранее мужчина уже был судим за грабеж. На данный период времени расследование еще продолжается. Дамский обольститель находится под стражей.

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Источник: proural.info
Фото: интернет

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